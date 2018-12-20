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В 72-м отряде Государственной спецтрансслужбы офицеры за пьянку избили срочник
20 декабря 2018, 13:25 [«Аргументы Недели», Юрий КРАМАРЕНКО ]
Бой состоялся 7 декабря в помещении роты механизации. В правом углу ринга: подполковники Пачковский М.В. и Качеловский Д.Ю., майор Вареница П.М. и старший лейтенант Перепелица К.М. В левом углу удары получали младший сержант Кравчук М.В. и солдаты Грищенко А.М., Лазаренко Д.О. и Кравченко М.В.
Хитрые офицеры не хотели палиться, потому били аккуратно, но чтоб запомнилось, и не кулаками, а резиновыми дубинками. Причиной "профилактической беседы" стала состоявшаяся пьянка накануне в роте.
Разговор начальников и подчиненных длился достаточно долго, утащив всех за собой в раннее утро 8 декабря. Побитыши 2 дня размышляли над своими ошибками, но 10 декабря все же решились сдать офицеров предствителям Западной ВСП.
Заведено дело по ст. 426-1 "Превышение служебных полномочий", ждем результатов расследования замполита части п-ка Якибчука Л.В. и предствителей ВСП.
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