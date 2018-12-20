В Керчи чиновников проверяют на употребление запрещенных веществ

Глава Керченского городского совета Николай Гусаков выступил "за" тестирование сотрудников администрации города на употребление запрещенных веществ. Оно прошло 19 декабря.

«Горсовет проходит обязательную диспансеризацию в рамках законодательства. Подобные проверки для чиновников – почему нет?!», - отметил Гусаков. Об этом сообщает НСН.

Напоминаем, что подобные проверки стали проводить после того, как в прошлом году несколько сотрудников администрации города задержали из-за подозрений в употреблении наркотических веществ.

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