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В Керчи чиновников проверяют на употребление запрещенных веществ
20 декабря 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Керченского городского совета Николай Гусаков выступил "за" тестирование сотрудников администрации города на употребление запрещенных веществ. Оно прошло 19 декабря.
«Горсовет проходит обязательную диспансеризацию в рамках законодательства. Подобные проверки для чиновников – почему нет?!», - отметил Гусаков. Об этом сообщает НСН.
Напоминаем, что подобные проверки стали проводить после того, как в прошлом году несколько сотрудников администрации города задержали из-за подозрений в употреблении наркотических веществ.
Также, как пишет сайт Подмосковье сегодня, сверсток с героином нашли подмосковные полицейские у 28-летнего уроженца Средней Азии в Егорьевске.
В Иркутске нашли и изъяли из незаконного оборота 72 контейнера с марихуаной, передает Телеинформ.
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