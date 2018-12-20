Путин заявил, что России необходим прорыв

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в четверг, 20 декабря, в рамках ежегодной пресс-конференции заявил, что стране сейчас необходим прорыв, для которого требуются большие ресурсы.

По словам главы государства, некоторые граждане и политики сомневаются, нужны ли нацпроекты. Путин подчеркнул, что России необходим прорыв – следует буквально "прыгнуть" в новый технологический уклад, без которого у страны не может быть будущего.

Политик заметил, что без постановки четких целей нельзя достичь хорошего результата. Именно поэтому в РФ были созданы двенадцать нацпроектов в различных сферах, в частности, в областях здравоохранения, науки и образования. Сейчас, по словам Владимира Путина, правительство и администрация РФ активно занимаются поисками ресурсов для реализации планов.