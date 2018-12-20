В конце недели на Москву обрушатся снегопады

Синоптики рассказали, какой погоды следует ожидать москвичам и гостям столицы в грядущие выходные. Согласно последней информации специалистов, в городе в субботу и воскресенье будут снегопады.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отметила, что высота снежного покрова за выходные увеличится на 10 сантиметров. Как отмечает РИА "Новости", снегопад начнется еще в пятницу вечером, а в последующие дни будет продолжаться.