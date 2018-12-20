Почему Михаил Ходорковский невзлюбил Геннадия Райкова?

В 1993 году бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский чуть не купил Дом Пашкова. Сделке помешал депутат Государственной Думы Геннадий Райков.



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, Райков, чья жена до сих пор работает поблизости с этим домом - в Библиотеке имени Ленина, тогда рассказал о сделке Ельцину: "Вот, - сказал он, - Борис Николаевич, когда вы будете въезжать в Кремль, Ходорковский Вам с балкона будет рукой махать". Ельцин обалдел и вмешался.



Говорят, что после этого Ходорковский после этого случая очень невзлюбил Геннадия Райкова. А вроде бы ничего плохого не сделал...



