Минздрав: младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума

В Минздраве сообщили, что уровень младенческой смертности в России снизился до исторического минимума. За десять месяцев 2018 года этот показатель составил пять случаев смерти на тысячу новорожденных.

В ведомстве уточнили, что на протяжении истории динамика данного показателя в различных российских регионах была абсолютно разной, передает kp.ru.

Согласно последней информации специалистов, в прошлом году в 23 регионах РФ младенческая смертность увеличилась. А в январе – октябре текущего года ситуация кардинально изменилась, подчеркивается утром в четверг, 10 декабря, на официальном сайте Минздрава.