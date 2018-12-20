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Сегодня - День работника органов госбезопасности РФ
20 декабря 2018, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в России отмечается День работников органов государственной безопасности РФ. Эти люди обеспечивают национальную безопасность, защищая жизненно важные интересы государства и общества.
Праздник, в народе именуемый «Днем чекиста», ведет свою историю с 20 декабря 1917 года. В этот день был издан Декрет Совета народных комиссаров РСФСР об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Инициировал создание ВЧК лично Владимир Ленин. Первым руководителем ВЧК РСФСР назначили Феликса Дзержинского. Именно «железный Феликс» заложил основы организации эффективно действующей спецслужбы.
За долгую историю Советского Союза организация пережила массу преобразований, чисток и ударов по репутации. Самой одиозной структурой, наводившей ужас и внутри страны, и за рубежом, стал КГБ СССР. Не случайно западные страны, внезапно записавшиеся в «друзья России», активно поспособствовали расформированию Комитета Государственной Безопасности СССР, которое и произошло 3 декабря 1991 года, вскоре после распада Советского Союза.
Современный праздник был установлен 20 декабря 1995 года первым президентом РФ Борисом Ельциным. Его отмечают сотрудники органов Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, Службы внешней разведки и другие специальные службы Российской Федерации. За вековую историю изменилось многое, но у наследников ВЧК и КГБ неизменными остались высокий уровень подготовки и самоотверженное служение Родине.
«АН» поздравляют с праздником сотрудников органов госбезопасности России, действующих и бывших. Хотя все мы знаем, что бывших чекистов не бывает.
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