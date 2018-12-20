Граждан РФ могут обязать пересдавать экзамены на знание ПДД при замене прав

Граждан России могут обязать пересдавать экзамен на знание правил дорожного движения при замене водительских прав. Начальник ГИБДД Михаил Черников считает, что это очень хорошая инициатива.

Отмечается, однако, что реализация данного плана потребует значительных ресурсов. Черников считает, что проверки на знание ПДД при замене прав должны проводиться в добровольной форме, передает ФБА "Экономика сегодня".

Напомним, авторы данной инициативы предлагали проводить экзамен на знание теоретической части правил дорожного движения для автомобилистов в рамках замены водительского удостоверения раз в 10 лет.

К настоящему моменту никаких конкретных решений по вышеуказанному вопросу власти не приняли.