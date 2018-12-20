Сценарий войны между Россией и Украиной из-за «авантюры» Киева появился в прессе

Опубликован сценарий вооруженного конфликта России и Украины. Соответствующий материал некоторое время назад появился на страницах иностранных СМИ.

Эксперты, ставшие собеседниками The Washington Post, полагают, что война между бывшими советскими республиками возможна при резком усилении украинской армии либо из-за «очевидной авантюры» Киева. Отмечается, что у РФ нет резона обострять ситуацию, в отличие от властей соседнего государства. Петру Порошенко необходим «реванш», так как после фиаско на грядущих выборах президента ему придется ответить за военные неудачи в Донбассе.

В статье американской газеты, выдержки из которой привела «Свободная пресса», говорится, что самым серьезным препятствием для армии России в случае начала войны станет украинская сеть ПВО. Прогнозируется, что она будет атакована ракетами «Калибр», запущенными, в том числе, с субмарин, находящихся в Черном море. Уцелевшие зенитно-ракетные комплексы противника добьют Су-34. Самолеты смогут сделать это, не входя в зону поражения.

Затем в дело вступят ударные вертолеты Ка-52. Для того, чтобы завоевать воздушное пространство над Украиной, России потребуется максимум двое суток, отмечается в процитированном материале.