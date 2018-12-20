Россиянам рассказали, как правильно выбрать икру к Новому году

Роспотребнадзор в преддверии Нового года рассказал, как правильно выбрать красную икру. Согласно последней информации, существуют определенные правила, которые позволят приобрести качественный продукт.

Во-первых, россиянам рекомендуют ни в коем случае не покупать икру с рук или же в тех местах, где продажа официально не разрешена. Во-вторых, необходимо внимательно изучать этикетку, на которой должна содержаться информация о дате изготовления икры и ее фасовке, передает URA.RU.

В Роспотребнадзоре напоминают, что добавка Е-239 уже десять лет является запрещенной, поэтому ее не должно быть в составе продукта.