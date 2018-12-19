Собянин взял под личный контроль ситуацию на хлебозаводе «Черкизово»

Объявившим голодовку сотрудникам хлебозавода «Черкизово» возместят долги по зарплате после того, как управление предприятием возьмет на себя кондитерско-булочный комбинат «Черемушки». Соответствующую информацию в своем микроблоге в Twitter и аккаунте «ВКонтакте» разместил в среду московский мэр Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил, что столичным властям удалось найти решение по «Черкизово». Его возьмет под управление «Черемушки». Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Собянин отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее несколько десятков сотрудников хлебозавода «Черкизово» начали бессрочную голодовку в связи с тем, что не получали зарплату уже четыре месяца. В отношении руководителей торгового дома «Настюша», чьей дочерней компанией является «Черкизово», возбуждено уголовное дело.

Как сообщил журналистам гендиректор комбината «Черемушки» Юрий Мугандин, в настоящий момент «Черкизово» не работает, производство планируют возобновить в эту пятницу. По словам Мугандина, на хлебозаводе заняты около 250-300 человек, все они продолжат трудиться и получать зарплату за текущую выпускаемую продукцию. Она будет выходить под прежним брендом, уточнил собеседник СМИ.