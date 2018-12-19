Портрет россиянина: циничный напуганый индивидуалист

Основным принципом жизни для россиян сегодня стала уверенность в том, что помощи ждать неоткуда и каждый должен спасать себя сам. В результате усилилось радикальное отчуждение между людьми и не возникло веры в коллективное действие.



Профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Григорий Юдин в интервью "Новой газете" составил портрет современного россиянина. Каким ключевым словом можно описать российское общество, если это не «коллективизм» и не «индивидуализм»? Так вот, это слово — «атомизация».

Современные общества могут держаться, только если есть разумный баланс между индивидуализмом и коллективизмом. Наша проблема в том, что в России господствует агрессивный индивидуализм, который подпитывается страхом и превращается в жесткую конкуренцию, тотальное взаимное недоверие и вражду. Мы часто принимаем за коллективизм зависть, неумение поддержать инициативу и развитие другого человека, понять их ценность для себя. Ключевое слово, описывающее обыденную мораль в России, — это именно «цинизм».



...Мы начинаем верить, что государство — это действительно люди, которые сидят в Кремле. Власть говорит нам: «Да, я плохая — просто вам будет еще хуже, если меня не будет, такова жизнь. Каждый человек и каждый политик заботится только о себе, это человеческая природа. Коллективное действие невозможно. Поэтому кто бы ни пришел вместо меня, он будет ничуть не лучше, только он не захочет или не сможет защитить вас от окружающих. Будет хаос и анархия». Основная эмоция, с которой пропаганда работает, — это страх, основной мотив, который она активирует, — поиск защиты.



Главный мыслитель, позволяющий понимать современную Россию, — это Томас Гоббс, который в середине XVII века придумал важную для современного политического мышления конструкцию. Эта конструкция состоит в том, что между людьми постоянно идёт война, и единственный способ спастись — это заключить друг с другом общественный договор, в результате которого будет установлена ничем не ограниченная центральная власть, которая защищает нас друг от друга и дает нам безопасность. А на самом деле государство состоит из нас, из нашей коллективной жизни. А раз мы часть государства, то мы в нём хозяева и можем требовать соблюдения наших прав и интересов от тех, кому мы это поручили. Совершенно не важно, платим мы при этом налоги или нет.



