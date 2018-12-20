Главное в Донском инвестпослании - инвестиции в человеческий капитал

Вчера губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с ежегодным, шестым, начиная с 2013 года, инвестиционным посланием.

По итогам 2018 года ВРП перешагнет на Дону порог в 1,4 трлн рублей. Индекс роста промышленного производства за 11 месяцев составил 109%. Введено более 200 инвестпроектов на общую сумму 26 млрд рублей. Благодаря чему создано 3 600 рабочих мест.

В числе самых заметных проектов года глава региона назвал проекты компаний «Лемакс», «Донская усадьба», киноцентр «Парк», объекты гостиничной инфраструктуры «Графский парк» и «Бутик-отель 39», складской комплекс «Турана Дон»... А несомненным успехом года можно назвать начало развития новых индустрий в донской экономике. Речь идет о ветроэнергетики - совместно с итальянским энергоконцерном «Энель» и финским «Фортум», комплектующих - завод «РВС», современной логистики - «Яндекс.Маркет», литья пластмасс - компания «Ай-Пласт», «Ростовский завод пресс-форм».

Впечатляющими выглядят предварительные итоги внешнеэкономической деятельности области за 2018 год.

- Среди 10 регионов-лидеров по объему экспорта мы заняли первое место по темпам роста данных показателей. Рост объема экспорта в этом году составил 142,4%, - сказал Василий Голубев.

Ростовская область - на третьем месте в стране по объему несырьевого неэнергетического экспорта и на седьмом - по объему экспорта в целом, добавил губернатор.

По оценкам специалистов, внешнеторговый оборот региона за 10 месяцев этого года по сравнению с прошлогодними показателями увеличился на 32,8%, или на 2 млрд 459 млн долл. США.

Одной из существенных статей экспорта выступает продукция сельскохозяйственного сектора. Как сообщил губернатор, несмотря на тяжелые погодные условия, донские аграрии собрали в 2018 году традиционно высокий урожай – более 11 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Говоря о развитии региона в 2019 году, Василий Голубев рассказал, что в Ростовской области появится реестр инвестиционных предложений.

- Реестр должен будет включать как инвестпроекты, в которых область нуждается, исходя из своей экономической специализации, и которые будут всесторонне поддерживаться органами власти, так и проблемные активы – для их приобретения новыми собственниками, - уточнил Василий Голубев.

Более того, проблемные активы должны стать объектом постоянного мониторинга отраслевых органов власти, глав муниципалитетов и министерства имущественных отношений и финансового оздоровления.

Необходимо инициировать поиск новых владельцев для восстановления таких предприятий и возращения их в хозяйственный оборот, считает губернатор.

Одним из ключевых предложений донского губернатора стало предложение втрое увеличить число участников регионального проекта по повышению производительности труда.

- В региональном проекте повышения производительности труда сейчас участвуют 27 донских предприятий, а к 2024-му году их должно быть не менее 80. Вовлечение новых предприятий – это задача всех профильных министерств, - сказал Василий Голубев.

В конце прошлого года Ростовская область направила заявку на участие в качестве пилотного региона в проекте по повышению производительности труда. В течение года менеджеры ряда донских предприятий бесплатно обучались экспертами Росатома и Федерального центра компетенций. В случае победы Ростовской области в конкурсе эти предприятия смогут претендовать на льготные кредиты до 300 млн рублей под 1% годовых на модернизацию производства.

Итоги конкурса будут подведены на этой неделе.

Губернатор акцентировал внимание на том, что президент России в своем послании Федеральному Собранию поставил цель - добиться, чтобы производительность труда росла темпами не ниже 5% в год.

Рост производительности труда – это и рост заработной платы, а значит, и потребительского спроса, а это, в свою очередь, дополнительный драйвер для развития экономики, подчеркнул Василий Голубев.

Одним из важных поручений Василия Голубева, которые он назвал в инвестиционном послании, стало поручение распространить налоговые льготы на ТОСЭРы «Зверево» и «Донецк».

- Поручаю в 2019 году расширить особые условия, действующие в Гуково, на резидентов ТОСЭР «Зверево» и «Донецк». Также поручаю внести предложения о возможном расширении перечня видов деятельности, претендующих на компенсацию затрат.

Губернатор отметил, что ожидает более активной работы по привлечению инвесторов в Гуково, Донецк и Зверево, обладающих статусом территорий опережающего социально-экономического развития, и пригласил бизнес более энергично открывать свои предприятия в этих городах.

Напомним, в ТОСЭР действуют налоговые и иные льготы, сниженные процентные ставки по кредитам и лизингу, сопровождение областными властями создаваемых проектов.

В этом году налоговыми льготами в рамках 70 инвестиционных договоров воспользовались 45 организаций. По предварительной оценке, суммарный объем налоговых привилегий составит 2,8 млрд рублей. Предоставление налоговых льгот инвесторам будет продолжено, уверен губернатор.

Василий Голубев обратился к депутатскому корпусу Госдумы РФ с просьбой поддержать инициативу правительства Ростовской области об увеличении срока действия преференций ТОСЭР с 3 до 5 лет.

Не менее важным представляется и заявление главы региона о том, что на Дону будет создан межведомственный совет по развитию территорий.

- Считаю недопустимым точечные корректировки генпланов муниципалитетов, принимаемых без учета принятых решений о комплексном развитии территории всего нашего региона. Я принял решение создать межведомственный совет по развитию территорий, - заявил губернатор.

Теперь всем главам и министрам необходимо будет защищать на заседаниях совета целесообразность всех крупных бюджетных инвестиций (строительство, реконструкция, капремонт) и обоснованность локализации частных инвестпроектов именно на их территории. А совет будет принимать решения, руководствуясь утвержденными стратегическими документами.

Важным представляется и нововведение по дорожной инфраструктуре региона. Теперь основные затраты на нее в Ростовской области возьмет на себя региональный бюджет. А доля участия муниципальных бюджетов, ограниченных в своих финансовых возможностях, в дорожных программах снизится в 2019 году до 1%.

Бюджетные средства – это привычный способ поддерживать имеющиеся темпы ремонта и строительства дорог, пояснил губернатор. Глава региона привел в качестве положительного пример государственно-частного партнерства в дорожном строительстве Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. По мнению Василия Голубева, в Ростовской области таким образом может быть построен обход Аксая.

Глава региона поддержал предложение регионального министерства экономического развития по созданию в городах и районах Ростовской области центров консультирования и сопровождения предпринимателей. Это призвано улучшить развитие бизнес-среды на действующих и новых предприятиях.

- Главам администраций необходимо активно включиться в эту работу, в том числе по подбору мест размещения таких центров, - поручил губернатор.

Аналогичные центры могут появиться и при донских вузах. Губернатор поручил проработать вопрос о создании такой структуры и при донских колледжах.

- Следующая задача - сформировать пространство для коллективной работы, коворкинг-центр новой формации, площадку для дискуссий предпринимателей, инженеров, ученых, педагогов, студентов и аспирантов, а также представителей власти, - сказал губернатор.

Как пояснил Василий Голубев, в Ростовской области уже приступили к созданию «точек кипения». В 2019 году планируется открыть первое такое пространство в Донском государственном техническом университете.

Большое значение на Дону будут уделять развитию туризма. Для этого в области будет создано региональное агентство по развитию отрасли. Новая структура начнет работать с мая будущего года.

- Туризм - один из приоритетов региона, и это требует ресурсов, в том числе трудовых. Поэтому мною принято решение о создании агентства по развитию туризма, - уточнил Василий Голубев.

Игры ЧМ-2018 послужили толчком для развития туризма и доказали, что Ростовская область – очень привлекательный для гостей регион. В дни футбольных баталий туристический поток в область превысил 190 тысяч человек.

По традиции, на оглашении инвестиционного послания были представители органов власти, общественных организаций, бизнес-сообщества, депутатского корпуса, СМИ. А официальный сайт донского правительства вел прямую трансляцию.

Основная идея инвестпослания – инвестиции в человеческий капитал.

- Президент России определил девять национальных целей развития страны до 2024 года. Мы на уровне региона сформировали Стратегию развития до 2030 года. Круг, поставленных задач, амбициозен и очень широк, - сказал Василий Голубев.

Частные инвестиции преследуют исключительно коммерческий интерес инвестора. Но инвестиции государства, в конечном счете, должны обеспечивать именно рост качества жизни людей, считает Василий Голубев.

Губернатор напомнил, что все девять национальных целей, определенных президентом страны, связаны с человеком. Главный приоритет региональной Стратегии-2030 – тоже человек.

По итогам обращения Губернатора Ростовской области с инвестиционным посланием будет сформирован организационный план по его реализации.