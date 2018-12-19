В Ялте пропал главный архитектор города Эдем Керимов

Три недели назад пропал исполняющий обязанности начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Ялты Эдем КЕРИМОВ. Он вышел с работы в конце ноября и исчез, пишут «Аргументы недели-Крым».

По словам главы города Алексея ЧЕЛПАНОВА, 28 ноября чиновник взял больничный до 5 декабря и с тех пор не выходит на связь.

«28 ноября он вызвал «скорую помощь», и ему выписали больничный до 5 декабря. После этого человек не берет трубку, его нет на связи. В воскресенье (16 декабря, - ред.) отец КЕРИМОВА написал в Ялтинское городское управление МВД заявление о том, что его сын пропал», — пояснил мэр.

Крымская полиция объявила КЕРИМОВА в розыск. Предположительно, он был одет в серую куртку с капюшоном на меху, брюки темного цвета и темные ботинки. При себе он имел ноутбук.

Некоторые СМИ сообщали о том, что вместе с главным архитектором Ялты пропали и члены его семьи, в том числе жена. Однако глава администрации отметил, что «информация разнится».

«Достоверно ничего не известно, но вроде жена не пропала… Самое неприятное в этой истории, что те, кто это транслирует, делают это с элементами злобы. Никто не знает что произошло, возможно, сложности по здоровью. Не тот повод, по которому надо злопыхать», — заключил ЧЕЛПАНОВ.