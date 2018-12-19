В Иркутске водитель грузовика без прав сбил женщину

В Иркутске водитель грузовика насмерть сбил пенсионерку. Известно, что у нет нет водительского удостоверения.

Как сообщает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области, на место инцидента выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Виновный был лишен прав судом за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Также, как передает ОТР с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, полицейского, арестованного по обвинению в участии в групповом изнасиловании вместе с двумя знакомыми, уволили с работы.