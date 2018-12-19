Госдума приняла закон по борьбе с фиктивными браками

Госдума одобрила поправки, направленные на снижение количества фиктивных браков, которые иностранцы заключают с россиянами для получения разрешения на временное проживание в России.

Отныне разрешение на временное проживание без учета квоты будет выдаваться иностранному гражданину, состоящему в браке с гражданином России, в субъекте РФ по месту жительства россиянина.

Иностранный гражданин не вправе по собственному желанию изменять место проживания в пределах соответствующего российского субъекта, а также избирать место проживания вне его пределов.