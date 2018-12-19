В Минздраве рассказали, с какими напитками лучше встретить бой курантов

Традиционно новогодняя ночь не обходится без всеми любимого салата "Оливье", ароматных мандаринов и, конечно же, шампанского! О том, какой напиток лучше поставить на свой стол, рассказали в Минздраве.

Специалисты советуют обратить внимание на белое сухое вино и избегать крепкого алкоголя. Такой выбор окажется максимально безопасным для здоровья. А вот любителям сладкого алкоголя придётся крепко задуматься о своём выборе - ведь это максимально увеличивает нагрузку на печень. "Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже", - рассказал РИА Новости психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Отдельно эксперт добавил, что ночь в принципе является не лучшим временем для распития горячительных напитков. В это время суток печень хуже перерабатывает алкоголь, что приводит к повышению алкогольного токсикоза.