В Львовской области пьяный подполковник на автомобиле насмерть сбил человека

Подполковник Босой П.М. из Центра радиоэлектронной разведки (А-0508) в прошлую пятницу устал сидеть на работе и отпросился у командира части полковника Вакулича Г.А. для решения личных вопросов.

Проехав на своем "Фольксваген Тигуан" немногим больше километра, на перекрестке улиц Леси Украинки и 900-летия и Юридина, разведчик не успел среагировать на переходящего дорогу гражданина Кушнерика Ю.Ф. и сбил его. К слову, последний переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Вызванная карета медпомощи отвезла пострадавшего в ЦРБ Брод, где его состояние оценили как крайне тяжелое (открытая церепно-мозговая травма). Поздно вечером Кушнерик скончался не приходя в сознание.

У подполковника Босого Петра Михайловича в результате освидетельствования обнаружено алкогольное опьянение (~ 1,2 промилле). На данный момент автомобиль военнослужащего находится на штрафстоянке НП по Львовской области, а самого виновника с "повышенным давлением" доставили в спецпалату ЦРБ. Пока непонятно, сольют ли столь скоро заболевшего Петра Михайловича, но дело по ст.286 ч.2 "Нарушение правил управления ТС" уже завели.