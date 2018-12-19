Врач поделилась секретом, как сохранить здоровье в холода

Зимой вопрос заботы о здоровье встаёт особенно остро. Все мы привыкли спасаться от холода давно проверенными способами. Но, как выяснилось, не все из них несут пользу организму. Например, привычка пить перед выходом из дома горячий чай может только навредить, рассказала московский врач Светлана Борисова.

Доктор пояснила, что любимый всеми согревающий напиток увеличивает кровообращение и расширяет сосуды, а это способствует потере большого количества собственного тепла.

Также не стоит укутывать нос и рот в шарф, поделилась с РИА Новости врач. Под воздействием морозного воздуха выдыхаемый пар застывает коркой на модном аксессуаре, что может спровоцировать простуду или ангину.

Среди других секретов: употребление в пищу большого количества белков и жиров, режим питания, отказ от металлических украшений и тесной одежды и обуви.