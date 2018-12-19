Эксперт: Каким будет рост цен на сигареты в 2019 году

Как сообщают «Известия», в следующем году ожидается подорожание сигарет, алкоголя, автомобилей и бензина.

"Очевидно, что сигареты подорожают, это каждый год происходит. Но акцизы повышаются больше, чем НДС — не на 2%, а больше чем на 10%. Это постоянная тенденция", — заметил эксперт Максим Королёв. Об этом сообщает НСН.

Также эксперт Международного института экономики и финансов Евгений Андреев рассказал, почему дорожают именно самые необходимые товары, передает Ридус.

"Люди не покупают, как правило, автомобили и телевизоры каждый год, а за хлебом они ходят ежедневно. Поэтому рост цен на товары повседневного спроса люди ощущают моментально, при этом им совершенно безразлично, что телевизоры за год почти не подорожали", - отметил он.