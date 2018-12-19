Эксперимент по очистке океана от пластикового мусора оказался неудачным

Плавучая установка, призванная очистить океан от пластикового мусора, оказалась неэффективной. Пробное плавание аппарата System 001 проходило вблизи калифорнийского побережья.

Эксперимент был организован голландской компанией. Идея заключалась в том, что специальный плавучий барьер станет собирать в океане пластиковые отходы, которые по мере скопления будут транспортироваться на берег для утилизации, - сообщают "Известия". Камнем преткновения стала скорость установки: плавучая система попросту не успевала выловить мусор, который двигался быстрее неё.

Несмотря на провал эксперимента, создатели System 001 не унывают. В их дальнейшие планы входит модификация своего творения.