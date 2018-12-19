Благодаря крупному строительству в Крыму археологи сделали немало открытий

Масштабные стройки последних лет – мост через Керченский пролив и трасса «Таврида» – объекты, важные не только с точки зрения транспортной доступности. Земли полуострова, известного своей богатой многовековой историей, хранят еще много тайн и ценной информации. Благодаря крупному строительству и предшествующим исследованиям археологам удалось сделать немало находок, пишут «Аргументы недели-Крым». О некоторых – основных и последних – мы вам расскажем в подборке.

КРЫМСКИЙ МОСТ

Несколько лет археологи исследовали место строительства транспортного перехода, соединившего берега Крыма и Кубани, а также автомобильных и железнодорожных подходов к нему. Работали везде – на суше и под водой. За это время было обследовано больше 500 гектаров территорий и найдено более одного миллиона находок. Были открыты и важные объекты археологического наследия. Часть артефактов передают на хранение в местные музеи: Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник и Таманский музейный комплекс.

Находка: Фрагмент скульптуры божества ориентировочно V века до нашей эры

Место обнаружения: Керченская бухта,район мыса Ак-Бурун









В марте прошлого года археологи, проводя подводные исследования в месте скопления древней керамики, нашли фрагмент терракотовой скульптуры мужчины. Предполагается, что это – часть бюста или статуи с изображением древнегреческого божества.

Специалисты рассказывают, что эта находка уникальна для Северного Причерноморья, ранее аналоги такой скульптуры не находили. Обычно терракотовые статуэтки, которые производились методом оттиска в матрице, имели высоту до 40 сантиметров, но обнаруженный в Керченской бухте фрагмент принадлежит более массивному изделию.

«Для уточнения ее функционального назначения, происхождения и датировки мы привлечем ведущих специалистов по древнегреческому искусству и проведем лабораторные исследования состава глины. На данный момент мы полагаем, что терракотовая голова изготовлена в Малой Азии в V веке до нашей эры», – сказал начальник подводного отряда Института археологии РАН Сергей ОЛЬХОВСКИЙ.

Находка: Фрагменты скелета кита, пролежавшие около 10 миллионов лет

Место обнаружения: Керченский полуостров, район строительства ж/д подходов









Во время проведения исследований на месте строительства железной дороги археологи нашли фрагменты скелета млекопитающего. Позвоночный столб и ребра принадлежали киту цетотерию и пролежали в геологических слоях десять миллионов лет. Цетотерии – предки современных усатых китов, длина которых достигает более 30 метров.

На момент обнаружения находка лежала на глубине около метра от земной поверхности. Древний кит обитал в Сарматском море, которое занимало и территорию современного Керченского полуострова. Изначально скелет млекопитающего лежал на дне, но оказался на возвышенности с поднятием геологических слоев.

«Ее главная ценность в том, что это сочлененный скелет древнего кита. Черепные кости не сохранились, но полностью представлен позвоночный столб – от грудного отдела до хвостового. Все фрагменты принадлежат одному экземпляру. Такие находки бывают нечасто», – замечает ведущий методист Зоологического музея Таврической академии КФУ имени Вернадского Дмитрий СТАРЦЕВ.

Находка: античная усадьба Манитра конца V – начала III века до нашей эры

Место обнаружения: Керченский полуостров, район строительства ж/д подходов









Аристократическая усадьба была обнаружена в окрестностях Керчи. Считается, что именно эта находка стала наиболее значительным открытием на полуострове в 2018 году. Усадьба состояла из 40 помещений и 9 дворов. Ее особенность заключается в нетипичной для сельских усадеб тех времен площади, а также высоком архитектурном и строительном уровне. Аналогов нет не только на территории Крыма, но и во всем Причерноморье, отмечает доктор исторических наук, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН Александр МАСЛЕННИКОВ.

«Уникальность этого поселения — в очень высоком уровне строительного дела. Памятник находится на Керченском полуострове, в западной части Боспорского царства. Это далекая окраина эллинского мира, но здесь мы видим в самом лучшем проявлении опыт античного градостроительства», – цитирует его инфоцентр «Крымский мост».

Археологи считают, что комплекс мог принадлежать семье боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора.

После обнаружения этой усадьбы встал вопрос сохранения исторического памятника. Эксперты предложили перенести участок железнодорожного подхода, и их мнение было услышано. Железная дорога пойдет в обход усадьбы. Подрядчик обещает, что проектные изменения не повлияют на сроки завершения строительства – подходы будут сданы в декабре 2019 года вместе с ж/д частью Крымского моста.

«Предлагается ее музеефицировать и сделать частью Керченского музейно-исследовательского кластера, идея создания которого была выдвинута Российской академией наук. Так что это успех сохранения наследия и очень интересный памятник для понимания жизни на античном Боспоре аристократических усадеб, которые нам до этого были малоизвестны», – сказал вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай МАКАРОВ.

ТРАССА «ТАВРИДА»

Четырехполосная трасса «Таврида», строительство которой активно ведется на сегодняшний день, соединит Керчь с Севастополем. Она пойдет в обход населенных пунктов полуострова. Дорогу от Керчи до Симферополя в двухполосном исполнении обещают сдать уже в ближайшее время, а все четыре полосы 250-километровой трассы будут готовы в конце 2020 года.

Находка: пещера Таврида

Место обнаружения: крымский участок трассы, Белогорский район









Одной из неожиданных находок в том месте, где будет пролегать федеральная автодорога, стала карстовая полость. Ее обнаружили случайно летом уже во время строительства и назвали так же, как и трассу. Работы на участке (а это около 150-200 метров), который находился прямо над галереями пещеры, приостанавливали до завершения исследования. Позже было заявлено о том, что трассу переносить не будут, но придумают альтернативное решение – мост или эстакаду. До этого времени будет организован объезд.

После проведения топографической съемки выяснилось, что пещера – самая протяженная в предгорном Крыму. Длина ее ходов – 1015 метров. Высота галерей пещеры составляет 7-8 метров, а в некоторых местах достигает 12 метров. Ширина – 4-6 метров, но есть и меньшие ходы. Она создана напорными водами снизу и состоит из нескольких магистральных галерей, соединенных лабиринтовыми переходами. Пещера была закупорена последние 50 тысяч лет до момента обнаружения.

Ученые предполагают, что здесь жили гигантские гиены, так как только они могли обитать так далеко от входа и на падали. Практически на всех обнаруженных костях видны следы зубов, а на стенах пещеры – когтей. Там же обнаружили останки мастодонтов – предков мамонтов, ориентировочный возраст которых составляет порядка 100 тысяч лет. Среди обнаруженных животных были и кости винторогого барана, носорога Мерка, а также саблезубой кошки.

Крымчанам и гостям полуострова пока не удастся попасть в пещеру – она закрыта из-за проведения строительных работ. Однако посмотреть и потрогать кости древних животных можно будет в Палеонтологическом центре, который создадут на базе Зоологического музея Крымского федерального университета имени Вернадского.

Находка: Могильник Фронтовое-3, II-IV века нашей эры

Место обнаружения: севастопольский участок трассы, район одноименного села









Крымская экспедиция Института археологии РАН нашла некрополь на левом берегу реки Бельбек, рядом с селом, имеющим такое же название. На сегодняшний момент там зафиксировали 400 погребений. В неразграбленном позднескифском могильнике нашли 4 тысячи вещей, их передали в музей-заповедник «Херсонес Таврический».

Его обнаружение считают большой удачей, ведь предыдущие исследования подобных могильников проводились в 1960-1970 годах. В свое время они были недостаточно изучены, а к сегодняшнему дню – разграблены. Среди обнаруженных в могильнике Фронтовое-3 предметов: металлические детали шкатулок, украшения, кости животных – остатки пищи, которую клали покойным. В одной могиле нашли кувшин, стеклянный бальзамарий, амфору и нож. На груди погребенной лежало ожерелье из стеклянных, гагатовых, янтарных бус, а под ключицей – три золотые листка. Там же нашли стеклянный бисер, две фибулы, пряжки, стеклянную кружку и кольца.

«Это единственный позднескифский могильник, который был исследован за один сезон. Теперь мы имеем полное представление об истории варварской общины, которая жила в 25 километрах к северу от Херсонеса, мы представляем специфику взаимодействия между населением античного Херсонеса и есть возможность создать его виртуальную модель», – подчеркнул Николай МАКАРОВ.