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В Симферополе на территории заправки столкнулись две враждующие группировки
19 декабря 2018, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]
В Симферополе на территории заправки АТАН, что на улице Севастопольской, произошла серьезная потасовка. По неясным пока причинам там дралось больше десяти человек, пишут «Аргументы недели-Крым».
Из видео с камер наблюдения, которое опубликовал «Крыминформ», кажется, что столкнулись две враждующие группировки. Люди из припаркованных машин выходили и присоединялись к драке. Из более чем десятка участников инцидента серьезно пострадали двое.
Все случилось вчера, 18 декабря, в 20:26. Возможно, причиной такой схватки стал словесный конфликт двоих мужчин. Тогда к ним сбежались пассажиры соседних машин. Один из участников поочередно пробил по два колеса на припаркованных авто, а его товарищ в это время угрожал пистолетом сидящим внутри людям. Затем, мужчина, вооруженный ножом, несколько раз ударил им подоспевшего оппонента.
Потасовка происходила на обширной площади, потому камеры запечатлели не все. Правоохранители подтвердили, что пострадавших двое.
Причины произошедшего выясняются, причастных уже разыскивают, рассказали в МВД.
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⚔️ Массовая драка с применением холодного оружия, бейсбольных бит и других подручных средств произошла в Симферополе на территории автозаправки АТАН. Видео в редакцию #Крыминформ прислали очевидцы. Подробности читайте на сайте, ссылка есть в профиле #крым #крыминформ #драка #очевидцы
Публикация от Крыминформ (@crimeainfogram) 19 Дек 2018 в 12:50 PST
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