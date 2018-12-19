Прокуратура проверит реорганизацию скорой в Копейске

Сотрудники областной прокуратуры проверят законность реорганизации работы водителей Скорой помощи в Копейске.

Суть перемен в рамках пилотного проекта проста - нужно пересадить водителей на новый транспорт. Это позволит не отвлекаться на решение проблем в ветхим автопарком и даже быстрее приезжать на вызовы. Однако сами водители опасаются,что их уволят, а также лишат ряда льгот. 53 сотрудника уже подписали обращение к депутату Госдумы Анатолию Литовченко.

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