Стало известно предполагаемое место военной провокации Украины против Крыма

Украинские власти на следующей неделе намерены осуществить военную провокацию против российского Крыма. Соответствующими сведениями с журналистами поделился дипломатический источник.

По словам собеседника «Известий», 24-25 декабря Киев собирается устроить обстрел территории полуострова в районе Перекопа. Источник подчеркнул, что речь идет о диверсии на суше. Украинская сторона предпочла ее морю, так как провокационные действия в акватории, по мнению властей соседнего государства, могут привести к серьезному военному столкновению.

Цель вероятной диверсии – спровоцировать Москву на ответ, чтобы обвинить ее в «агрессии», говорится в процитированной публикации. Также отмечается, что Петру Порошенко нужно продлить введенное им в конце ноября военное положение. Текущий рейтинг украинского лидера свидетельствует о том, что у него мало шансов на победу на выборах главы государства, намеченных на весну следующего года.