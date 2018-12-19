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Стало известно предполагаемое место военной провокации Украины против Крыма

19 декабря 2018, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно предполагаемое место военной провокации Украины против Крыма
фото: globallookpress.com

Украинские власти на следующей неделе намерены осуществить военную провокацию против российского Крыма. Соответствующими сведениями с журналистами поделился дипломатический источник.

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По словам собеседника «Известий», 24-25 декабря Киев собирается устроить обстрел территории полуострова в районе Перекопа. Источник подчеркнул, что речь идет о диверсии на суше. Украинская сторона предпочла ее морю, так как провокационные действия в акватории, по мнению властей соседнего государства, могут привести к серьезному военному столкновению.

Цель вероятной диверсии – спровоцировать Москву на ответ, чтобы обвинить ее в «агрессии», говорится в процитированной публикации. Также отмечается, что Петру Порошенко нужно продлить введенное им в конце ноября военное положение. Текущий рейтинг украинского лидера свидетельствует о том, что у него мало шансов на победу на выборах главы государства, намеченных на весну следующего года.

 

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