Возвращение домой: российских туристов доставили из Хайнаня в Хабаровск

Более двадцати клиентов туристической фирмы "Жемчужная река" прилетели в Хабаровск. Возвращение людей из Китая домой осложнилось из-за халатности туроператора, который не оплатил обратные билеты.

На данный момент в Россию вернулись 64 человека. По словам начальника краевого управления по туризму Виталия Селюкова, на острове Хайнань до сих пор остаются еще около 120 туристов. Ранее авиакомпания "ИрАэро" отменила рейсы в Китай из-за долгов туроператора "Жемчужная река". Позже авиаперевозчик согласился перевезти из Китая в Россию около 1,5 тысячи клиентов туроператора за свой счет. К проблеме россиян, застрявших в Китае, подключились власти Хабаровского края и объединение российских туроператоров "Турпомощь". Их совместными усилиями был организован перелёт пассажиров авиакомпанией "Нордстар", сообщают РИА Новости.

Для отправки домой оставшихся туристов власти региона рассматривают такие варианты, как услуги авиакомпании "Аврора" или помощь МЧС.