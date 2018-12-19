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Собянин поздравил московских школьников с победой на конкурсе инженеров
19 декабря 2018, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]
Ученики московских школ успешно выступили на Международном конкурсе детских инженерных команд, финальный тур которого проходил 12-14 декабря в Санкт-Петербурге.
Абсолютным победителем в номинации «Перестройка +» стала команда московской школы № 1517. В номинации «Космическая станция» победу завоевали ребята из школы № 1298 и ученики образовательного комплекса «Юго-Запад». Команда школы на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова стала лучшей в номинации «Микробный топливный элемент», а команды Московского государственного образовательного комплекса, школ № 1498, №354 и №2097 получили специальный приз молодежного жюри: дорогостоящее программное обеспечение.
«Московские школьники триумфально выступили на Международном конкурсе детских инженерных команд. В финале приняли участие 74 команды из семи стран мира. Поздравляю, больше смелых идей!» – написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.
В финальном встретились команды из России, Испании, Китая, Армении, Казахстана, Болгарии и Эстонии. Делегация Москвы была представлена 15 командами-финалистами, в состав которых вошли 66 обучающихся и 27 учителей-наставников. Соревнования проходили по восьми номинациям: «Космическая станция», «Робот-рисовальщик», «Перестройка+», «Лабиринт», «Электронный поводырь», «Электроэнергия из звука», «Микробный топливный элемент» и «Дрон-исследователь».
Развитие технического образования в школах и кружках является одним из главных приоритетов столичной системы образования. По словам главы департамента образования Москвы Исаака Калины, московские школы должны выпускать и уже выпускают ребят, готовых осваивать профессии, в которых нуждается столица.
«Растёт доля поступивших на бюджетные места в ведущие инженерные, ведущие медицинские вузы. И это новый выбор московских школьников. Они уже понимают, что специальности экономист, юрист, финансист и менеджер дадут им в жизни меньше шансов на успешную самореализацию, чем специальности инженер или медик», – ранее отмечал Исаак Калина.
В рамках развития предпрофессионального образования в московских школах действуют инженерные, академические, медицинские, кадетские и математические классы. В следующем учебном году откроются первые IT-классы.
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