Телевидение РМК получило две престижные награды
19 декабря 2018, 11:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
На престижном конкурсе корпоративной прессы телевидение РМК получило сразу две престижные награды.
Дипломов состязания "серебряные нити" был удостоен сюжет про открытие академии единоборств с участием изместных спортсменов, а также фильо о рекультивации угольного разреза в городе Коркино.
Добавим, что ТВ-команда РМК работает всего с 2015 года, в ней трудятся 20 человек. Все ролики можно посмотреть в Ю-тубе и соцсетях.