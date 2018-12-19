Телевидение РМК получило две престижные награды

На престижном конкурсе корпоративной прессы телевидение РМК получило сразу две престижные награды.

Дипломов состязания "серебряные нити" был удостоен сюжет про открытие академии единоборств с участием изместных спортсменов, а также фильо о рекультивации угольного разреза в городе Коркино.

Добавим, что ТВ-команда РМК работает всего с 2015 года, в ней трудятся 20 человек. Все ролики можно посмотреть в Ю-тубе и соцсетях.