Ностальгия по СССР набирает обороты

Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло рекордного максимума за последние 10 лет. На данный момент количество ностальгирующих по Союзу составило 66 процентов.

По большей части, это люди старше 55 лет, следует из опроса агентства "Левада-центр". Но в последние пару лет подобные настроения растут и среди молодёжи 18-24 лет. По мнению социологов, на народные настроения большое влияние оказала нашумевшая пенсионная реформа. Также к причинам ностальгии по Советскому Союзу относят разрушение единой экономической системы, потерю чувства принадлежности к великой державе и рост взаимного недоверия и ожесточения.