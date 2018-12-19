Южноуральские предприятия снизят выбросы на 20%

Об этом сегодня, 19 декабря, заявил глава региона Борис Дубровский на встрече с руководителями промпредприятий.

Напомним, что закон о квотировании выбросов начинает работать с 2020 года, однако губернатор предложил начать работу на год раньше. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".