Как Черноморский флот стал российским

Пока президенты России и Украины спали мирным сном, командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов объявил о том, что Черноморский флот стал российским, как, собственно, всегда им и был. Уже в первые годы независимости Украины, при президенте Леониде Кравчуке, страна стала разваливаться.



В своей книге "Русский ад" известный тележурналист Андрей Караулов воспроизводит хронологию тех событий. Моряки Черноморского флота давали присягу на верность Украине, и как офицеры не могли её нарушить. На что Касатонов заявил, что периприсягать и не надо. "Мы объявим Черноморский флот российским". Потирая руки, моряки заговорили о бунте, в то время как Кремль и Киев предательски молчали.



Президент Украины сорвал все телефоны в Ново-Огарево, пытаясь дозвониться до президента Бориса Ельцина. Ельцин спал спокойно. Потом не спеша позавтракал и только из машины перезвонил Кравчуку. " Не трогай адмирала, Лёня! Руцкой говорит, он – сумасшедший, а ракет у него столько, что они, понимашь, до любого Киева долетят. Тебе нужны ракеты над головой? Вот и сиди себе тихохонько, я ж отдал тебе Севастополь. Но и к флоту больше не лезть, а то они правда стрелять начнут, на хрена нам, Лёня, такой геморрой?..", - приводит в своей книге диалог Андрей Караулов.



Подробности читайте в книге "Русский ад".



