Дочь Маргариты Тереховой объяснила, почему публично попросила деньги для мамы

Общественность возмутилась просьбой дочери известной актрисы Маргариты Тереховой. На Первом канале показали передачу о Маргарите Тереховой, которая десять лет тяжело больна, - сообщает kp.ru.

Дочь и сын Маргариты Тереховой рассказали о состоянии здоровья актрисы

Первый канал объявил сбор средств в помощь знаменитой Миледи из "Трех мушкетеров". Актриса нуждается в лечении и особом уходе. После недавнего эфира на первом канале, в котором семья Тереховой поделилась со страной подробностями о болезни актрисы, мнения людей разделились на два лагеря. Одни изъявляют желание помочь, другие недоумевают, зачем нужны деньги на болезнь которая не лечится?

Дочь актрисы Анна Терехова ответила на критику, обрушившуюся на них в интернете. По словам Анны, средства требуются не на само лечение, а на уход за актрисой. Мысль о том, чтобы поместить Терехову в специальную клинику, близкие отвергают. Родные уверены, что дома Маргарите Борисовне будет гораздо легче переносить болезнь. "Мы согласились на предложение Первого канала и обратились за помощью. Я не стесняюсь этого, потому что Маргарита Терехова - великая актриса и достойна любви, уважения, памяти и сострадания", - заявляет Анна.