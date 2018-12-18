Госдума приняла во втором чтении закон о животных

Сегодня Госдума приняла во втором чтении закон об ответственном обращении с животными. Документ, в частности, устанавливает запрет на жестокость, требования к содержанию и правила выгула животных.

«Обращение с животными основывается на нравственных принципах и принципах гуманности: запрещение жестокого обращения, отношение к ним как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания», - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект об ответственном обращении с животными был внесен в Госдуму еще в 2010 году. Документ вызвал тогда большой резонанс. Среди его ключевых тезисов – запрет жестокого обращения с животными и пропаганды подобных действий, а также запрет на использование домашних животных в предпринимательской деятельности.

Законопроект устанавливает однозначный запрет на содержание диких животных в квартирах, а также запрещает деятельность контактных зоопарков, функционирующих в торгово-развлекательных центрах. «Эти контактные зоопарки служат распространителями эпидемий для людей и настоящими конвейерами смерти для животных: они там живут несколько суток, погибают, их просто выбрасывают», - приводит комментарий депутата Госдумы ТАСС.