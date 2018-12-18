Задержанные украинские моряки подали еще 5 апелляций в крымский Верховный суд

Юристы еще пяти задержанных украинских моряков оспорили решение суда. Пять очередных апелляций на арест поданы в крымский Верховный суд, пишут «Аргументы недели-Крым».

Данные заявления должны рассмотреть 20 декабря, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы суда. Обжалованы заключения по морякам: Михаилу ВЛАСЮКУ, Роману МОКРЯКУ, Сергею ПОПОВУ, Богдану ГОЛОВАШУ и Владиславу КОСТЫШИНУ.

Первая пятерка заявлений от адвокатов задержанных украинцев поступила в Верховный суд 17 декабря. Они касались задержанных ОПРЫСКО, БУДЗЫЛО, ВАРИМЕЗА, ЦЫБИЗОВА и БЕЗПАЛЬЧЕНКО. Апелляции должны рассмотреть уже завтра, 19 декабря.

Напомним, что 25 ноября при прохождении Керчь-Еникальского судоходного канала, связывающего Черное и Азовское моря, произошел конфликт между военно-морскими силами Украины и России. Корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершали опасные маневры и не подчинялись требованиям РФ остановиться, поэтому были задержаны. В процессе пограничники применили оружие, трое украинских моряков были ранены. В целях безопасности Керчь-Еникальский канал на сутки был закрыт для прохода гражданских судов.

В свою очередь в ВМС Украины заявили об открыто агрессивных действиях российских пограничников, которые на судах «Соболь», «Дон» и «Мангуст» вместе с малым противолодочным кораблем «Суздалец» отправились наперерез украинским кораблям, протаранив буксир «Яны Капу». По их версии, переход в мариупольский порт на Азовском море был плановым, и о намерении его совершить информация поступила заранее, согласно всем нормам международного права.

После инцидента в Украине ввели военное положение на территории 10 приграничных областей страны с 28 ноября по 27 декабря.

Моряков арестовали в Крыму на два месяца – до 25 января. Изначально они находились в симферопольском СИЗО, но позже 21 задержанного перевели в московское «Лефортово».