Путин подписал закон о запрете табло с курсами валют на улицах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в действующие правила валютного регулирования и контроля. Документ запрещает размещать информацию о курсах валют на уличных табло.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, банкам будет запрещено размещать электронные табло и другие носители с информацией о курсах валют за пределами банковских помещений.

Указывается, что данная мера должна способствовать борьбе с нелегальными обменниками валют, принадлежащими «неустановленным физическим лицам».

В Центробанке отметили, что банки имеют право информировать граждан о текущих курсах валют через средства массовой информации и мобильные приложения, передает РИА Новости.