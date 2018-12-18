В Самарской области при получении взятки задержали полковника МВД

В Самарской области оперативники задержали при получении взятки в 10 миллионов рублей полковника МВД Веру Рабинович, занимавшуюся расследованием экономических преступлений.

Полковник юстиции Вера Рабинович – начальник контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики Главного следственного управления ГУ МВД РФ по Самарской области. Ее задержали в аэропорту Курумоч после получения взятки в размере десяти миллионов рублей мечеными купюрами. На руках высокопоставленной сотрудницы полиции остались следы флуоресцентной краски. Оперативники отметили, что при задержании полковник МВД вела себя дерзко.

По данным оперативников, общая сумма взятки должна была составить двадцать миллионов рублей. Столь крупный размер взятки косвенно указывает на то, что деньги предназначались не одной лишь Рабинович, указывают эксперты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщают «Вести.ру».