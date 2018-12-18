Работники загса судьбу пары, подающей заявление, могут определить сразу

18 декабря работники загсов отмечают свой профессиональный праздник. Они утверждают, что только увидев пару могут предположить, какое будущее их ждет. И это вовсе не дар ясновидения или магия, огромный опыт в сфере регистрации услуг и наблюдательность.

Самое интересное в профессии вовсе не церемония бракосочетания. Это конечно все очень красиво, нарядно и торжественно, но самые нешуточные страсти кипят именно при подаче заявления - будь то на регистрацию брака или развод. И чувства у многих как на ладони, всегда можно заметить, кто в паре любит, а кто позволяет себя любить, или кто инициатор развода, уверяют сотрудники загса.

Кстати, работники под большущим секретом рассказали, что женихи на свадьбах плачут даже чаще невест. Ну не навзрыд, конечно. А девушки просто боятся, что тушь потечет. Во многих случаях сотрудники загса идут навстречу пожеланиям молодых, которые стараются сделать свою свадьбу необычной и запоминающейся. Ну разве сложно церемониймейстеру произнеcти забавную фразу: «Зая Паша берет в жены кисулю Свету»? Конечно, нет!

Однако не все шутки уместны на официальной церемонии. Например, сотрудники загса запретили одной из невест сделать фото, приставив пистолет к виску жениха во время росписи. Или они сразу же останавливают церемонию, когда на вопрос «Согласны ли вы взять…», кто-то из пары отвечают «Нет». И не важно, что потом они объясняют, что это была шутка, которой хотели напугать вторую половину и гостей. Таковы правила.

Что же касается разводов, то тут все еще более очевидно. «Принимая заявление, мы даем время на размышление, — рассказала сотрудница Марина, — и почти всегда знаем, кто точно вернется за штампом о разводе, а кто передумает. Запомнилась одна дама. Она так радовалась штампу о разводе, что сбегала в соседний магазин, вернулась с двумя бутылками шампанского и стала угощать наших сотрудников».

А говорят, что люди развод воспринимают как великую трагедию. Издание «СПИД-Инфо» публикует еще ряд историй о забавных и грустных моментах тех, кто идет дорогой от свадьбы на всю жизнь, а иногда - до развода.