Телеканал «МИР 24» стал победителем зрительского голосования премии «Большая цифра» в номинации «Социально-политический телеканал», за него отдали свои голоса 65,2% зрителей – в два раза больше, чем за ближайшего конкурента.

Телеканал «МИР 24» третий год подряд одерживает уверенную победу и становится лауреатом Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра». В прошлом году канал получил 58,6% голосов.

«МИР 24» – первый евразийский информационный телеканал, формирующий новую евразийскую элиту. Каждые полчаса в прямом эфире – выпуски новостей из стран СНГ и мира. Телеканал транслируется на территории 19 государств, охват аудитории – более 65 млн человек. «МИР 24» – это свежая и проверенная информация, новости и программы из стран СНГ и Грузии делают журналисты, которые живут в этих странах и знают о них все. 100% программ на телеканале «МИР 24» собственного производства с уникальным контентом.

СПРАВКА: «Большая Цифра» – первая в России Национальная Премия в области многоканального цифрового телевидения, награждение которой пройдет уже в 10-й раз в конце января 2019 года. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.