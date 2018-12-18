Законопроект о курилках рекомендовано принять в первом чтении

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о создании курительных комнат в зданиях аэропортов и рекомендовал депутатам Госдумы принять этот законопроект в первом чтении.

Законопроект, допускающий создание специально выделенных изолированных курительных комнат в зданиях аэропортов был внесен в Госдуму еще в конце прошлого года. Депутаты все никак не могут прийти к определенному решению по поводу этого документа.

«Предлагаемое законопроектом допущение курения в специально оборудованных вентиляцией помещениях аэропортов будет являться оправданной мерой, направленной на более эффективную защиту от табачного дыма некурящих пассажиров и сотрудников аэропорта, профилактику нарушений антитабачного законодательства», - приводит рекомендацию думского комитета по здоровью РИА Новости.