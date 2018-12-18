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Собянин сделал «Московское долголетие» постоянной городской программой
18 декабря 2018, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]
Власти российской столицы сделали «Московское долголетие» постоянно действующей городской программой. Соответствующее решение было принято на состоявшемся сегодня заседании президиума правительства Москвы, на котором председательствовал мэр Сергей Собянин.
Проект «Московское долголетие», участниками которого стали свыше 180 тысяч горожан, начал реализоваться весной текущего года. Постоянно действующей программой он станет с 1 января 2019-го.
Также власти Москвы приняли другие решения, призванные повысить привлекательность проекта. Так, несмотря на пенсионную реформу, участие в нем по-прежнему будет возможно с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин. Запись в кружки «Московского долголетия» откроют не только в центрах соцобслуживания, но и в местах проведения занятий. Это школы, дома культуры и другие организации.
Цель «Московского долголетия» - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, содействовать его самореализации. Участники проекта имеют возможность бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах.
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