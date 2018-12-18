Психолог: Конфликты на работе влияют на сон сотрудников

Конфликты на работе могут привести к бессоннице, как решили специалисты из Портлендского государственного университета и Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне. Американские ученые утверждают, что человек думает о невежливом общении и в свободное от работы время, сообщает Occupational Health Science.

Так, респонденты заполняли специальные анкеты, которые после помогли проследить влияние конфликтов в рамках офиса на повседневную жизнь, пишет информационно-аналитический портал mir24.tv.

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс согласился с утвержденяими ученых, передает НСН.

«Конечно, из-за этого может быть бессонница. Одному скажешь что-то грубое, он забудет через десять минут, а кто-то будет потом не спать и даже на несколько лет запомнить эту грубость. Это такие убеждённые неврастенические перфекционисты. Это люди, которые точно знают, что с ними нельзя грубить, что грубость – это плохо, то есть они себя таким судьёй назначают, при этом они считают, что умеют предвидеть будущее, то есть если сегодня нахамили, то больше с этим человеком никогда не смогу вместе работать продуктивно. В религии таких людей называют гордецами», - объяснил специалист.