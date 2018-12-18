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В помощь Госжилинспекции

18 декабря 2018, 16:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В помощь Госжилинспекции

На планерном совещании под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко депутаты обсудили ход реализации принятого кубанским парламентом закона, наделившего органы местного самоуправления полномочиями по осуществлению регионального госжилнадзора. Участие в совещании принял сенатор Владимир Бекетов.

До вступления в силу профильного закона рассмотрением поступавших от людей обращений по вопросам ЖКХ, лицензионным контролем и организацией внеплановых проверок занималась Государственная жилищная инспекция Краснодарского края. С 1 января 2018 года в соответствии с краевым законом ей начали помогать власти на местах. Соответствующими полномочиями в качестве эксперимента были наделены Анапа, Армавир, Геленджик, Ейский, Крымский и Туапсинский районы, а также Краснодар, Новороссийск и Сочи - всего девять муниципалитетов. Они «разгрузили» краевую Госжилинспекцию в части проведения внеплановых проверок.

В результате за последние 11 месяцев наметилась положительная тенденция в сфере управления многоквартирными домами, в оказании коммунальных услуг и обеспечении сохранности жилищного фонда. Подробно с ситуацией депутатов ознакомила руководитель региональной Госжилинспекции Диана Трушкова.

По ее словам, увеличение числа внеплановых проверок в целом положительно сказалось на качестве работы управляющих компаний. Но при этом в ходе исполнения нормативно-правового акта появились и проблемы. Так, из общего числа проведенных профильным ведомством и органами местного самоуправления внеплановых проверок, на долю муниципалитетов их приходится крайне мало. В Сочи, к примеру, из 1131 обращения конкретно город отработал только 11, что составляет всего 0, 5 процента. По Краснодару, Анапе, Геленджику и Новороссийску данная цифра составляет 4-5 процентов.

«Улучшению показателей препятствуют недостаточная штатная численность муниципальных служащих, осуществляющих отдельные госполномочия, большое количество поступающих от людей обращений и недостаточный уровень квалификации специалистов», - сказала Диана Трушкова.

С января следующего года в соответствии с внесенными в профильный закон изменениями численность сотрудников, занятых внеплановыми проверками, увеличат с 19 до 31 человека.

Что касается объемов финансовой помощи, направленной муниципалитетам для выполнения возложенных на них новых обязанностей, то она в этом году составила более 11 миллионов рублей.

Комментируя ситуацию, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что, несмотря на повышение эффективности деятельности по осуществлению госжилнадзора, работа с обращениями граждан никуда не годится.

«Со следующего года мы почти в два раза увеличиваем число муниципальных служащих, которые выполняют возложенные на них госполномочия. При этом уровень их профессиональной подготовки оставляет желать лучшего. Необходимо предпринимать меры, направленные на улучшение качества работы таких специалистов. Ведь они находятся на той самой передовой, где жители нашего края встречаются с проблемами. От их эффективного решения напрямую зависит снижение количества жалоб кубанцев и повышение качества предоставляемых услуг. Данная сфера, повторюсь, это передовая нашего жилищно-коммунального комплекса. И в каком он состоянии находится, нам совершенно небезразлично», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК также сообщил, что в сентябре следующего года кубанский парламент подробно проанализирует эффективность работы муниципалитетов по выполнению ими госполномочий. И если дела будут идти хорошо, то помогать проводить внеплановые проверки Госжилинспекции будут и остальные районы.

В утвержденной по итогам обсуждения резолюции, которую озвучил председатель комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев, парламентарии рекомендовали краевой Госжилинспекции принять меры, направленные на повышение квалификации муниципальных служащих, выполняющих отдельные госполномочия, и усиление контроля за качеством проводимой работы.

В ходе планерки ее участники поздравили присутствовавших в зале бывшего руководителя управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю Виктора Колодяжного, председателя горсобрания Сочи Виктора Филонова и ректора Кубанского государственного медуниверситета Сергея Алексеенко, которым сенатор Владимир Бекетов по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко вручил благодарности за многолетний и плодотворный труд.

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