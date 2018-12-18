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В России отменят национальный роуминг с 1 июня 2019 года
18 декабря 2018, 16:33 [ «Аргументы Недели» ]
Госдума приняла во втором чтении законопроект об отмене национального и внутрисетевого роуминга с 1 июня 2019 года. По замыслу инициаторов законопроекта, платить за роуминг в России – это анахронизм.
Давно ни для кого не секрет, что национальный роуминг внутри страны приносит операторам связи миллиардные прибыли, а абонентам – дополнительные расходы и неудобства. Оказавшись в другом регионе, человек вынужден покупать местную симку, чтобы не платить бешеные деньги за роуминг.
Нехотя и под грозным взглядом Федеральной антимонопольной службы операторы сотовой связи все же начали кампанию по отмене роуминга. Это позволило снизить расходы граждан на сотовую связь при перемещениях по стране. Однако не отменило необходимость федерального закона.
«Этим законом вводится применение единого тарифа на услуги связи по всей территории России. В Европе роуминг давно уже перестал действовать на всей территории ЕС. Пора и в России избавляться от этого анахронизма», приводит мнение авторов законопроекта «РГ».
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