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Диетолог: Как сделать оливье диетическим

18 декабря 2018, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]

Диетолог: Как сделать оливье диетическим
Фото: globallookpress.com

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова дала советы россиянам. Она рассказала, как разнообразить свой стол вкусной и полезной пищей.  

Как сообщает НСНона поделилась рецептом диетического оливье.

"Очень важно 31 декабря есть регулярно, ни в коем случае не пропускать ужин. Иначе переедание в Новый год будет неизбежно. Важно, чтобы еда не содержала слишком много жира и сахара. Если мы делаем салат Оливье, имеет смысл добавить туда дополнительный ингредиент: свежий огурец, зелёное яблоко, лёгкую заправку. Взять качественный майонез, но разбавить его йогуртом. Можно добавить специи по вкусу, чтобы количество жиров снизилось. Вместо колбасы, конечно же, важно использовать либо отварную курицу, либо отварное мясо. И варить курицу важно без кожи", — рассказала она.

Также, как передает информационно-аналитический портал mir24.tvврач-нарколог, руководитель наркологического центра Марат Сараев дал пару рекомендаций людям насчет выбора качественного алкоголя на Новый год.

"Лучше если это сетевой магазин, у которого есть все системы отслеживания продукта, начиная от акцизной марки и заканчивая контрольной системой учета алкогольных напитков", - отметил эксперт.

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