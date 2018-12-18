В Кемерово умер известный на весь Кузбасс Дед Мороз - заслуженный артист России

В Кемерово скончался заслуженный артист России, актер Музыкального театра Кузбасса Валерий Титенко. Через несколько дней актеру исполнилось бы 69 лет. Сегодня Валерий Титенко радовал детей в одном из детских садов, был Дедом Морозом.

Ему стало плохо прямо во время утренника. Для Деда Мороза вызвали скорую. Но актер умер до приезда врачей.

О смерти актера рассказали в театре, в котором он служил с 1986 года. Валерий Титенко ранее перенес сложную операцию на сердце. Но продолжал играть в театре с полной отдачей. Совсем недавно состоялась премьера спектакля, в которой он играл ведущую роль.

"Ведущий артист театра, мастер сцены, Валерий Титенко всегда был активно занят в репертуаре. Ему были подвластны и острохарактерные роли, и лирическая комедия, и классическая оперетта, и современный мюзикл", - говорится в некрологе на сайте театра.