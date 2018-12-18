ФНС напомнила о новом порядке расчета налога на имущество с 2019 года

Уже в 63 регионах России применяется расчет налога на имущество граждан согласно его кадастровой стоимости. С 1 января 2019 года этот список пополнят налогоплательщики еще семи регионов страны.

Со следующего года платить налоги, исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости объектов начнут собственники в Пермском крае, Калужской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тюменской и Ульяновской областях. В этих регионах к налогообложению впервые будут привлечены дачные и садовые дома, гаражи, хозяйственные постройки площадью более 50 кв. м. налог на имущество также будет применен к жилым постройкам, введенным в эксплуатацию после 2013 года.

Реформа налогообложения стартовала в РФ в 2015 году. Она предполагает поэтапный переход на расчет налога на имущество граждан, исходя из кадастровой стоимости имеющейся в собственности недвижимости, сообщает «РГ».