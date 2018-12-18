Для проведения ремонтных работ в Керченском коледже понадобится 13 млн. руб.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ в Керченском политехническом колледже, где два месяца назад произошли стрельба и взрыв, понадобится 13 миллионов рублей, пишут «Аргументы недели-Крым».

«13 миллионов рублей необходимо на первоочередные меры по аварийно-восстановительным работам. Деньги уже выделены, работы ведутся», – цитирует «Крыминформ» сообщение пресс-службы Министерства образования и науки РК.

Ранее стало известно, что крымское правительства выделило из резервного фонда более 9 миллионов рублей на аварийно-восстановительные работы в политехе.

Днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. По последней информации, при нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.