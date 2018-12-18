В Бурятии у местного жителя изъяли 10 тысяч литров контрафактного алкоголя

Полицейские в Бурятии нашли и изъяли у местного жителя 10 тысяч литров контрафактного алкоголя.

Как передает ОТР, стоимость поддельных напитков превысила 1 миллион рублей.

Также, как сообщает Телеинформ, в Иркутской области и Бурятии продавали контрафактные моторные масла под брендами известных производителей.