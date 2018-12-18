Как за год изменился средний размер взятки в России

Средний размер взятки в России за девять месяцев 2018 года составил около 609 тысяч рублей. Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной рассказал сегодня на ведомственном видеоканале "Эфир", что общая сумма взяток, которая проходит по всем выявленным уголовным делам по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"), составила 1,8 млрд рублей.

По информации Следственного комитета РФ, в первом полугодии 2018 года средняя сумма взятки в России составила 451 тысячу рублей. Средний размер особо крупной взятки оценивался в пределах семи миллионов рублей.

Согласно открытым данным МВД РФ, в 2017 году средний размер взятки по России составлял 357 тысяч рублей, в 2016 году — 328 тысяч рублей. В 2015 году средний размер взятки оценивался в 208 тысяч рублей.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной уточнил, что число выявленных фактов взяточничества за девять месяцев завершающегося года выросло на три процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,1 тысяч случаев.