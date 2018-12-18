Мосгорсуд сегодня признал продление ареста Кокорина и Мамаева законным

Во вторник, 18 декабря, стало известно, что Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые стали участниками сразу двух драк в столице.

Согласно последней информации, решение Тверского районного суда оставили без изменений, а жалобу было решено не удовлетворять, заявила сегодня судья Любовь Николенко.